chaithra.j.achar
சித்தார்த் பட நடிகையா இவங்க? Heart Beat-ஐ எகிற வைக்கும் சைத்ராவின் Hot Clicks
`சப்த சாகரதாச்சே எல்லோ சைட் பி' என்ற கன்னட படத்தில் நடித்ததன் மூலம் இந்திய திரை உலகில் பிரபலமானவர் சைத்ரா ஜே.ஆச்சார்.
chaithra.j.achar
தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்து முன்னணி நடிகையாக திகழ்ந்து வருகிறார்.
chaithra.j.achar
தற்போது தமிழ்ப் படங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.
chaithra.j.achar
மை லார்ட் என்ற படத்தில் சசிகுமாருடன் சைத்ரா ஜே.ஆச்சார் இணைந்து நடித்து வருகிறார்.
chaithra.j.achar
இப்படத்துக்கு சீன் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்.
chaithra.j.achar
சைத்ரா ஜே.ஆச்சார். எப்போதும் தனது போட்டோஷூட்டால் ரசிகர்களை கவர்பவர்.
chaithra.j.achar
தற்போது அவர் தனது சோசியல் மீடியா பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள புகைப்படங்களுக்கு லைக்குகள் குவிந்து வருகிறது.
chaithra.j.achar
சைத்ராவின் புகைப்படங்கள் ரசிகர்களின் Heart Beat-ஐ எகிற வைக்கும் வண்ணம் உள்ளது.
chaithra.j.achar
chaithra.j.achar
chaithra.j.achar
Explore