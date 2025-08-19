விலங்குகள் பற்றிய சுவாரஸ்யமான உண்மைகள்!
இறால்:
இறாலின் இதயம் அதன் தலையில் அமைந்துள்ளது.
கோலா:
கோலா கரடிகளின் கைரேகைகள் மனிதர்களின் கைரேகைகளைப் போலவே இருக்கும்.
முதலை:
முதலையால் தனது நாக்கை வெளியே நீட்ட முடியாது.
நீர்யானை:
நீர்யானைகள் தண்ணீருக்கு அடியிலும் மிக வேகமாக ஓடக்கூடியவை.
யானை:
உலகின் மிகப்பெரிய பாலூட்டியான யானைக்கு, எறும்புகள் மற்றும் தேனீக்கள் போன்ற சிறிய உயிரினங்கள் தான் மிகப்பெரிய எதிரிகளாகும்.
லெமூர்:
லெமூர் வகை குரங்குகளுக்கு நீல நிற கண்கள் இருக்கின்றன.
ஆக்டோபஸ்:
ஆக்டோபஸின் கைகள் துண்டிக்கப்பட்டால் மீண்டும் வளரக்கூடிய தன்மை கொண்டவை.
