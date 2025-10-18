shrutzhaasan
கருப்பு தான் எனக்கு புடிச்ச கலரு - நடிகை ஸ்ருதி ஹாசனின் லேட்டஸ்ட் க்ளிக்ஸ்
நடிகர் கமல்ஹாசனின் மகளும் நடிகையுமான ஸ்ருதி ஹாசன் மற்ற நடிகைகளில் இருந்து சற்று தனித்துவமானவர்.
shrutzhaasan
எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் கருப்பு நிற ஆடைகளை அணிவதையே விரும்புபவர்.
shrutzhaasan
இவருடைய கருப்பு நிற ஆடையை பார்ப்பதற்கே பிரத்யேக ரசிகர்கள் உள்ளனர்.
shrutzhaasan
எல்லா நிகழ்ச்சியிலும் தனக்கென ஒரு அடையாளத்தோடு தனித்துவமாக தெரிபவர்.
shrutzhaasan
சோசியல் மீடியாவில் ஸ்ருதியை 24 மில்லியன் ரசிகர்கள் பின்தொடர்ந்து வருகின்றனர்.
shrutzhaasan
தற்போது கருப்பு மற்றும் சாம்பல் நிற உடையில் ஸ்ருதி எடுத்த போட்டோஷூட் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.
shrutzhaasan
shrutzhaasan
Explore