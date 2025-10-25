சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு பாகற்காய் சாலட்
தேவையான பொருட்கள்:
பாகற்காய் - 1 வெங்காயம் - 1 தக்காளி - 1 ப.மிளகாய் - 1 எலுமிச்சை சாறு - 1 ஸ்பூன் மிளகு தூள் - சிறிதளவு உப்பு - சுவைக்கு
செய்முறை
பாகற்காயை நன்றாக கழுவி தண்ணீரை நன்றாக வடித்து விட்டு விரும்பியபடி வெட்டி கொள்ளவும்.
குறிப்பாக பாகற்காயை மெலிதாக வெட்ட வேண்டும்.
வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாயை பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும்.
ஒரு பாத்திரத்தில் பொடியாக நறுக்கிய பாகற்காய், வெங்காயம், தக்காளி, ப. மிளகாய், எலுமிச்சைசாறு, உப்பு, மிளகு தூள் சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும்.
இப்போது சுவையான பாகற்காய் சாலட் ரெடி.
