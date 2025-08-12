பாடகி சைந்தவியின் அழகிய க்ளிக்ஸ்..!
சைந்தவி ஒரு பின்னணி பாடகி. இவர் இந்திய திரையுலகில் பல பின்னணி பாடல்களை பாடியுள்ளார்.
மேலும் இவர் கர்நாடக இசை பாடகியும் ஆவார். இவருடைய 12 வயதிலிருந்தே பாடல் பாடி வருகிறார்.
ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையில் 2004-ம் ஆண்டு அந்நியன் படத்தில் "அண்டங்காக்கா கொண்டக்காரி" பாடலின் மூலம் தமிழில் அவருடைய குரல்வளத்தை பதிவு செய்தார்.
அதை தொடர்ந்து பல படங்களில் இவர் பாடிய பாடல் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இசையமைப்பாளர் ஜி. வி. பிரகாஷ் குமாரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டு பின் 2024-ம் ஆண்டு புரிதலுடன் இருவரும் விவாகரத்து செய்து பிரிந்தனர்.
இருப்பினும் இருவரும் சேர்ந்து பல நிகழ்ச்சியில் ஒன்றாக பாடி மக்களை மகிழ்வித்து வருகின்றனர்.
சைந்தவி அவ்வப்போது இன்ஸ்டாகிராமில் தன்னுடைய புகைப்படங்களை ஷேர் செய்து வருகிறார்.
