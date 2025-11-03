Live
      Rajinikanth Surprise Moment | தனது புகைப்படம் பதித்த போஸ்டரில் ஆட்டோகிராப் வழங்கிய சூப்பர் ஸ்டார்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 Nov 2025 9:53 AM IST (Updated: 3 Nov 2025 10:18 AM IST)
