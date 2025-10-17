Live
      Naxalites| போலீசாரிடம் ஆயுதங்களை ஒப்படைத்த நக்சலைட்டுகள் | ஒரே சமயத்தில் 208 பேர் சரணடைந்த காட்சி..!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Oct 2025 8:49 PM IST (Updated: 17 Oct 2025 9:06 PM IST)
