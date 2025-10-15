Live
      Elephant Harassed| யானையின் வாலை இழுத்து| கற்களால் தாக்கிய நபர்|வீடியோ வெளியானதால் பெரும் அதிர்ச்சி!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 Oct 2025 5:31 PM IST (Updated: 15 Oct 2025 5:39 PM IST)
