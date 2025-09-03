என் மலர்
விண்டேஜ் பிரிவில் இணைந்த ஐபோன் 8 பிளஸ்... சத்தமின்றி அப்டேட் செய்த ஆப்பிள்
- 128GB மெமரி மாடல் இன்னும் விண்டேஜ் பட்டியலில் சேர்க்கப்படவில்லை.
- ஐபோன் 8 பிளஸ் 64GB மாடல் ரூ. 73,000 மற்றும் 256GB மாடல் ரூ. 86,000 ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
ஆப்பிள் நிறுவனம் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி தனது 'Awe Dropping' நிகழ்வில் ஐபோன் 17 சீரிசை வெளியிட உள்ளது. புதிய ஐபோன்களை அறிமுகம் செய்வதற்கு முன்னதாக, ஆப்பிள் நிறுவனம் அதன் விண்டேஜ் தயாரிப்பு பட்டியலை புதுப்பித்துள்ளது. 2017ஆம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஐபோன் 8 பிளஸ் இப்போது விண்டேஜ் என குறிக்கப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் 11-இன்ச் மேக்புக் ஏர், 13-இன்ச் மேக்புக் ப்ரோ மற்றும் 15-இன்ச் மேக்புக் ப்ரோ ஆகியவை நிறுவனத்தால் "காலாவதியானவை" என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த சாதனங்கள் இப்போது காலாவதியானவை என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும் அவற்றின் சேவை மற்றும் பழுதுபார்ப்பு குறைவாக இருக்கும். 2017 ஆம் ஆண்டு வெளியான ஆப்பிளின் ஐபோன் 8 பிளஸ் இப்போது ஒரு விண்டேஜ் தயாரிப்பு.
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது 64GB மற்றும் 256GB ஐபோன் 8 பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன்களை அதன் விண்டேஜ் சாதன பட்டியலில் சேர்த்துள்ளது. ஏற்கனவே பட்டியலில் இருந்த "ஐபோன் 8 பிளஸ் பிராடக்ட் ரெட்" வெர்ஷனுடன் இவை இணைகின்றன. இந்த போனின் 128GB மெமரி மாடல் இன்னும் விண்டேஜ் பட்டியலில் சேர்க்கப்படவில்லை.
2017 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஐபோன் 8 மற்றும் ஐபோன் X ஆகியவை முன்பு விண்டேஜ் என குறிக்கப்பட்டன. ஐபோன் 8 பிளஸ் 64GB மாடல் ரூ. 73,000 மற்றும் 256GB மாடல் ரூ. 86,000 ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
ஐபோன் 8 பிளஸ் தவிர, 2015 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 11 இன்ச் மேக்புக் ஏர் மற்றும் 2017ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட 13 இன்ச் மற்றும் 15 இன்ச் மேக்புக் ப்ரோ மாடல்கள் காலாவதியானவை என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஆப்பிள் தயாரிப்புகள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் விற்கப்படாமல், ஏழு ஆண்டுகளுக்கும் குறைவாகவே அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருந்தால், அவற்றை விண்டேஜ் என்று கருதுகிறது. இந்தக் காலகட்டத்தில், பாகங்கள் கிடைப்பதைப் பொறுத்து, வரையறுக்கப்பட்ட வன்பொருள் சேவை இன்னும் கிடைக்கக்கூடும்.
செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி இரவு 10:30 மணிக்கு) நடைபெறவிருக்கும் ஆப்பிளின் Awe Dropping வெளியீட்டு நிகழ்வுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்னதாகவே விண்டேஜ் மற்றும் காலாவதியான தயாரிப்பு பட்டியல்களில் இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன . ஐபோன் 17 சீரிஸ், ஆப்பிள் வாட்ச் 11 சீரிஸ் மற்றும் ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோ 3 ஆகியவையும் இந்த நிகழ்வின் போது வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.