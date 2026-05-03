பந்து வீச்சு மிகவும் சிறப்பு..! சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத்துக்கு எதிரான வெற்றி குறித்து ரகானே கருத்து | IPL 2026

ஐதராபாத்தில் இன்று மதியம் நடைபெற்ற போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத்- கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதின. இதில் கொல்கத்தா 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. சீசன் தொடக்கத்தில் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்த கொல்கத்தா, இந்த போட்டியுடன் ஹாட்ரிக் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இன்று ஐதராபாத் ஒரு கட்டத்தில் 105 ரன்களுக்கு ஒரு விக்கெட்டை மட்டுமே இழந்திருந்தது. அதன்பின் 60 ரன்களுக்குள் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 165 ரன்னில் சுருண்டது.
இந்த வெற்றி வெற்றி குறித்து ரகானே கூறியதாவது:-
மிகச் சிறந்த ஆட்டம். நாங்கள் பந்துவீச்சில் மீண்டு வந்த விதம் அருமையாக இருந்தது. அவர்கள் 190-200 ரன்கள் எடுப்பார்கள் என்று தோன்றியது. அந்த இலக்கைத் துரத்துவது சவாலாக இருந்திருக்கும். ஆனால், எங்கள் பந்துவீச்சுப் பிரிவுக்கு, குறிப்பாக சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்குப் பாராட்டுக்கள். அவர்கள் தொடர்ந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திக் கொண்டே இருந்தார்கள்.
அந்தச் சிறிய தருணங்கள் மிகவும் முக்கியமானவை; இந்த வெற்றியைக் குறித்து நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைகிறோம். கடந்த 5-6 ஆட்டங்களாக எங்கள் பந்துவீச்சுப் பிரிவு மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.
எங்கள் பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளர்களான பிராவோ மற்றும் சவுதீ ஆகியோருக்குப் பாராட்டுகள். ஆங்காங்கே ரன்களை விட்டுக் கொடுப்பது இயல்புதான். ஆனால், உங்கள் மனநிலை தெளிவாக இருக்கும் வரையில், அதுவே மிக முக்கியமானது.
ஏப்ரல் 26-ந்தேதி இதற்கு முந்தைய போட்டியில் விளையாடினோம். இந்த போட்டிக்கும் அதற்கும் இடையில் இடைவெளி கிடைத்ததால் நாங்கள் 2 முதல் 3 பயிற்சி அமர்வுகளை மேற்கொண்டோம். இது முழுவதுமாக மனதளவில் புத்துணர்ச்சியுடன் இருப்பதை பற்றியதே ஆகும். துணைப் பணியாளர்கள் மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகின்றனர். முதல் 5 போட்டிகளில் நாங்கள் தோல்வியடைந்தபோதிலும், அங்கு நிலவிய சூழல் மிகவும் அமைதியாக இருந்தது.
இவ்வாறு ரகானே தெரிவித்தார்.