காசா மீது இஸ்ரேல் மீண்டும் தாக்குதல்: ஹமாஸ் அமைப்பின் ராணுவ தளபதி படுகொலை

காசா மீது இஸ்ரேல் ராணுவம் நேற்று மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தியது.
இஸ்ரேல் அருகே காசா முனையை மையமாக கொண்டு ஹமாஸ் அமைப்பினர் இயங்கி வந்தனர். கடந்த 2023-ம் ஆண்டு அக்டோபர் 7-ம் தேதி இஸ்ரேலுக்குள் ஹமாஸ் அமைப்பினர் ஊடுருவி தாக்குதல் நடத்தினர்.

இந்த தாக்குதலில் 60-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகொலை செய்யப்பட்டனர். 200-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பிணை கைதிகளாக பிடித்து செல்லப்பட்டனர்.

இதற்கு பதிலடி தரும் வகையில், காசா முனை மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தியது. 2 ஆண்டுகளாக நீடித்த இந்த போரில் 60 ஆயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டனர்.

அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் மத்தியஸ்தம் காரணமாக காசா போர் நிறுத்தப்பட்டது. இதனிடையே காசா மீது இஸ்ரேல் ராணுவம் நேற்று மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தியது.

இதில் ஹமாஸ் அமைப்பின் தற்போதையை ராணுவ தளபதியும், அக்.7 தாக்குதலின் சூத்திரதாரிகளில் ஒருவருமான இஸ் அல்தின் அல்ஹடாத் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இதனை இஸ்ரேல் ராணுவம் உறுதிப்படுத்தியது.

