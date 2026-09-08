பிரிட்டன் திரும்பினாலும் ஹாரி-மேகன் ஜோடிக்கு அரச குடும்ப அந்தஸ்து இல்லை : மன்னர் சார்லஸ் அறிவிப்பு!

அரச குடும்பப் பொறுப்புகளில் இருந்து விலகி, தற்போது பிரிட்டன் திரும்பியுள்ள இளவரசர் ஹாரி மற்றும் மேகன் ஜோடி, அரச குடும்பத்தின் பிரதிநிதிகளாக அல்லாமல் 'தனிப்பட்ட குடிமக்களாகவே' கருதப்படுவார்கள் என்று பிரிட்டன் மன்னர் சார்லஸ் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
மன்னர் சார்லஸ் தரப்பில் இருந்து திங்கட்கிழமை வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ கடிதத்தில், கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு அரச குடும்பப் பொறுப்புகளில் இருந்து ஹாரி-மேகன் தம்பதியினர் விலகியபோது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட 'சாண்ட்ரிங்ஹாம் ஒப்பந்தத்தின்' விதிமுறைகள் தற்போதும் அவர்களுக்குப் பொருந்தும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் கடிதம் இளவரசர் ஹாரியின் குழுவினர், அரசுத் துறைகள், ராணுவ அதிகாரிகள் மற்றும் லார்ட் லெப்டினன்ட்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது, டக் மற்றும் டச்சஸ் ஆஃப் சசெக்ஸ் (ஹாரி - மேகன்) ஆகியோர் இனி அரச குடும்பத்தின் பணிபுரியும் உறுப்பினர்கள் அல்ல.
அவர்கள் எந்தவொரு பொது நிகழ்ச்சிகளிலும் பிரிட்டன் மன்னரின் பிரதிநிதிகளாகச் செயல்பட முடியாது. தங்களுக்குரிய 'ஹெச்.ஆர்.ஹெச்' என்ற அரச குடும்பப் பட்டங்களை அவர்கள் பயன்படுத்தக் கூடாது.
அவர்களின் அறக்கட்டளை மற்றும் வணிகப் பணிகள் அனைத்தும் அவர்களின் தனிப்பட்ட விருப்பம் சார்ந்தவை.
சுருக்கமாகக் கூறின், அவர்கள் வணிக மற்றும் தொண்டு நோக்கங்களைக் கொண்ட தனிப்பட்ட குடிமக்களாகவே நடத்தப்படுவார்கள்.
அரச குடும்பப் பணிகளில் இருந்துகொண்டே தனிப்பட்ட வணிக நலன்களையும் கவனிக்கும் "பாதி உள்ளே, பாதி வெளியே" என்ற நிலைக்கு அரச குடும்பத்தில் இடமில்லை என்பது இதன் மூலம் மீண்டும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
பிரிட்டனில் தங்களுக்கு வழங்கப்படும் போலீஸ் பாதுகாப்பு போதுமானதாக இல்லை என்று இளவரசர் ஹாரி தொடர்ந்து புகார் கூறி வரும் நிலையில், இந்தக் கடிதம் அதற்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
இவர்களது பாதுகாப்பு தொடர்பான எந்தவொரு செயல்பாட்டுப் பிரச்சினைகளும் சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளிடமே நேரடியாகக் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்றும், இதற்கும் அரச குடும்பத்திற்கும் தொடர்பில்லை என்றும் கடிதத்தில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு அரச குடும்பப் பொறுப்புகளைத் துறந்து அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவிற்குச் சென்ற ஹாரி-மேகன் தம்பதி, சுமார் 6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் மீண்டும் பிரிட்டன் திரும்பினர்.
அரச குடும்பத்தில் நிலவிய நிறவெறிப் போக்கு, ஊடகங்களின் எல்லை மீறிய தலையீடு மற்றும் குடும்பக் கசப்புகள் காரணமாக அவர்கள் பிரிட்டனை விட்டு வெளியேறினர்.
தற்போது பிரிட்டன் திரும்பியுள்ள மேகன், வரும் வாரங்களில் சில தொண்டு நிறுவனப் பணிகளில் ஈடுபட உள்ளார். இளவரசர் ஹாரியும் பொது நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கத் திட்டமிட்டுள்ளார்.
மேலும், இவர்களது குழந்தைகளான இளவரசர் ஆர்ச்சி மற்றும் இளவரசி லிலிபெட் காட்ஸ்வொல்ட்ஸ் பகுதியில் உள்ள அவர்களது இல்லத்திற்கு அருகிலுள்ள பள்ளியில் சேர்க்கப்பட உள்ளதாகத் தெரிகிறது.
எனினும், இவர்களின் வருகை அரச குடும்பப் பணிகளுக்குத் திரும்புவதைக் குறிக்காது என்பதை மன்னரின் கடிதம் திட்டவட்டமாக உணர்த்தியுள்ளது.