உலகம்

எபோலா பரவலை எதிர்கொள்ள பெரிய தொகையை ஒதுக்கிய உலக சுகாதார அமைப்பு

இந்த நோய் வேகமாக பரவி வருகிறது, நாம் இன்னும் அதை பின்தொடரவே முயன்று கொண்டிருக்கிறோம்.
எபோலா பரவலை எதிர்கொள்ள பெரிய தொகையை ஒதுக்கிய உலக சுகாதார அமைப்பு
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உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர், எபோலாவை எதிர்த்து போராடுவதற்காக 518 மில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான ஆறு மாத கால கூட்டுத் திட்டத்தை அறிவித்தார். ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டவற்றில் நான்காவது பெரியதாக உள்ள இந்த நோயின் பரவலை தடுக்க, நிதியும் அரசியல் உறுதிப்பாடும் தேவை என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

காங்கோ ஜனநாயக குடியரசு மற்றும் அதன் அண்டை நாடான உகாண்டா தங்கள் நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்த உதவுவது, மேம்படுத்தப்பட்ட எல்லை பரிசோதனை நடவடிக்கைகள் மூலம் சாத்தியமான நோய் தொற்றுகளுக்கு தயாராவதற்கு மற்ற நாடுகளுக்கு உதவுவதை இந்த உத்தி நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்று உலக சுகாதார அமைப்பும், ஆப்பிரிக்க நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையங்களும் தெரிவித்துள்ளன.

"இந்த நோய் வேகமாக பரவி வருகிறது, நாம் இன்னும் அதை பின்தொடரவே முயன்று கொண்டிருக்கிறோம். எபோலாவைக் கட்டுப்படுத்த அரசியல் உறுதிப்பாடு, தொடர்ச்சியான நிதி மற்றும் சமூகத்தினரை ஈடுபடுத்துவதில் நம்பிக்கை ஆகியவை தேவைப்படுகின்றன," என்று உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை இயக்குநர் டெட்ரோஸ் அதானோம் கெப்ரேயெசஸ் கூறினார்.

பல வாரங்களாக இந்த தொற்றுநோய் கண்டறியப்படாமல் இருந்ததால், சுகாதார அதிகாரிகள் நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டுவர போராடி வருகின்றனர் என்று அதே செய்தியாளர் சந்திப்பில் ஆப்பிரிக்க சிடிசி கூறியது.

ஆப்பிரிக்க சிடிசி-யின்படி, காங்கோவில் இதுவரை 381 பேருக்கு நோய்த்தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது மற்றும் 62 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். உகாண்டாவில் 19 பேருக்கு நோய்த்தொற்றும், இரண்டு பேர் உயிரிழப்பும் பதிவாகியுள்ளது.

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