சோதனை ஓட்டத்தில் மணிக்கு 180 கி.மீ. வேகத்தை எட்டியது புதிய வந்தே பாரத் ரயில்!

இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படும் புதிய வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் சோதனை ஓட்டத்தை ரயில்வே அமைச்சகம் நிறைவு செய்துள்ளது.
பஞ்சாபை தளமாகக் கொண்ட ரயில் கோச் ஃபேக்டரி தயாரித்த இந்த புதிய அரை அதிவேக ரயில், மேற்கு மத்திய ரயில்வே மண்டலத்தின் கோட்டைப் பகுதியில் நடைபெற்ற சோதனை ஓட்டத்தின் போது 180 கி.மீ. வேகத்தை எட்டியது.
இந்த புதிய வந்தே பாரத் ரயில், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பஞ்சாபின் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையிலிருந்து இயக்கப்பட்டது. வழக்கமான பயணிகள் சேவை அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு, பயணத்தின் தரம், பாதுகாப்பு அளவுருக்கள் மற்றும் இயக்க அளவை மதிப்பிடுவதற்கு இந்த சோதனை ஓட்டம் ஒரு முக்கிய படிநிலையாகும். இது ஆராய்ச்சி, வடிவமைப்பு மற்றும் தர நிர்ணய அமைப்பின் (ஆர்டிஎஸ்ஓ) சோதனை இயக்குநரகத்தால் நடத்தப்பட்டது.
அல்ஸ்டாம் டிரான்ஸ்போர்ட் இந்தியா லிமிடெட் வழங்கிய ரயில் கட்டுப்பாட்டு மற்றும் உந்துவிசை அமைப்பு இந்த ரயிலில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது என்று அந்த ரயில்வே அதிகாரி மேலும் கூறினார். மணிக்கு 160 கி.மீ. வரையிலான வேகத்தில் சோதனை ஓட்டங்கள் முன்னரே வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டுள்ளன என்றும் கோட்டா கோட்டத்தின் மூத்த கோட்ட வர்த்தக மேலாளர் சௌரப் ஜெயின் குறிப்பிட்டார்.