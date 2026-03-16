      திராவிட மாடல் 2.0 அமையும் வரை நமக்கு ஊண் உறக்கம் இல்லை- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
      சென்னை

      திராவிட மாடல் 2.0 அமையும் வரை நமக்கு ஊண் உறக்கம் இல்லை- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 March 2026 2:51 PM IST
      • உழைப்பை அள்ளிக்கொடுங்கள்! உதயசூரியன் உதிக்கட்டும்!
      • அரணென அனைவருக்குமான தமிழ்நாட்டைக் காக்கும் கொள்கை உறுதி! துணிச்சல்!

      முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

      உழைப்பை அள்ளிக்கொடுங்கள்! உதயசூரியன் உதிக்கட்டும்!

      வீடுதோறும் சென்றடைந்துள்ள #DravidianModel-இன் சாதனைகள்!

      இந்தியாவிலேயே முதன்மை மாநிலமாகத் தமிழ்நாட்டை முன்னேற்றும் தொலைநோக்குத் திட்டங்கள்!

      அரணென அனைவருக்குமான தமிழ்நாட்டைக் காக்கும் கொள்கை உறுதி! துணிச்சல்!

      இதுதான் தி.மு.க.

      ஏப்ரல் 23 அன்று, தமிழ்நாட்டு மக்கள் தங்கள் வாக்குகளை உதயசூரியன் சின்னத்திலும் - நமது மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியினரின் சின்னங்களிலும் அளிக்க அயராது பாடுபடுவோம்! திராவிட மாடல் 2.0 அமையும் நாள் வரை நமக்கு ஊண் உறக்கம் இல்லை!

      இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

      திராவிட மாடல் தமிழக முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் திமுக DMK TN Chief Minister MK Stalin Dravidian model 
