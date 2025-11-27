Live
      த.வெ.க. எனும் கொள்ளை கூட்டத்தில் முக்கியமான மாமனிதர் சேர்ந்திருக்கிறார் - புஸ்ஸி ஆனந்த்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Nov 2025 2:10 PM IST
      • அரசியலில் அரை நூற்றாண்டு பயணித்த மாமனிதர் செங்கோட்டையன் த.வெ.க.வில் இணைந்தது மகிழ்ச்சி.
      • கட்சிக்கு மரியாதை, தொண்டர்களின் அரவணைப்பு இதுதான் செங்கோட்டையனின் இலக்கணம்.

      பனையூர் அலுவலகத்தில் விஜய் முன்னிலையில் தமிழக வெற்றிக்கழகத்தில் இணைந்த செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவருடன் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், தேர்தல் பிரசார மேலாண்மைப் பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, கொள்கை பரப்பு பொதுச் செயலாளர் அருண்ராஜ், இணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமார் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.

      அப்போது பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் கூறியதாவது:

      * த.வெ.க. எனும் கொள்ளை கூட்டத்தில் முக்கியமான மாமனிதர் சேர்ந்திருக்கிறார்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

