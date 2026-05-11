தமிழ்நாட்டில் 193 கோடீஸ்வர எம்.எல்.ஏக்கள்!! சராசரி சொத்து மதிப்பு 48.35 கோடி!

கடந்த சட்ட மன்ற தேர்தலில் 224 வேட்பாளர்களின் சுயவிவரப் பிரமானங்களை ஆய்வு செய்தபோது 192 பேர் கோடீஸ்வர எம்.எல்.ஏக்களின் சொத்துமதிப்பு என்று ஆய்வு அறிக்கை செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில் நடந்து முடிந்த 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான சட்டமன்ற தேர்தலின் ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கம் மற்றும் தமிழ்நாடு கண்காணிப்பாளர்கள் ஆய்வு செய்த நிலையில் தற்போது தமிழ்நாட்டில் 193 கோடீஸ்வர எம்.எல்.ஏக்கள் இருப்பதாகவும் எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளதாகவும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த கணக்கெடுப்பின் போது தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் திருவள்ளூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற டி. அருண்குமாரின் ஆவணங்கள் இந்திய தேர்தல் ஆணைய இணையதளத்தில் தெளிவாக இல்லாத காரணத்தால் ஆய்வு செய்யப்படவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் வெற்றி பெற்ற 193 எம்.எல்.ஏக்களின் சொத்துமதிப்பு 48.35 கோடி என ஒட்டுமொத்தமாக கணக்கிடப்பட்டது.

அதிகபட்சமாக லால்குடி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற அதிமுக வேட்பாளர் லீமாரோஸின் சொத்துமதிப்பு ரூ.58,637+ கோடி எனவும், திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெரம்பூர் தொகுதியில் போயிட்டு வென்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தலைவர் ச. ஜோசப் விஜயின் சொத்துமதிப்பு ரூ.648+ கோடி மற்றும் வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்ற தவெக வேட்பாளர் அதவ்அர்ஜுனா அவர்களின் சொத்து மதிப்பு ரூ.534 கோடி எனவும் கணக்கிடப்பட்டது.

குறைந்தபட்சமாக ஆம்பூர் தொகுதி தவெக வேட்பாளர் தாஹிராவின் சொத்துமதிப்பு ரூ.4 லட்சத்திற்கும் குறைவாகவும், மயிலம் தொகுதி தவெக வேட்பாளர் கே. சிவகுமாரின் சொத்துமதிப்பு ரூ.5 லட்சத்திற்கும் குறைவாகவும், திருத்துரைப்பூண்டி (தனி) தொகுதி இந்திய கம்யூ வேட்பாளர் கே.மாரிமுத்து ரூ. 13 லட்சத்திற்கும் குறைவான சொத்து மதிப்புகளை வைத்துள்ளனர்.

வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏக்களின் சராசரி சொத்து மதிப்பு அதிமுக ரூ.152.89.., தவெக ரூ.27.09.., திமுக ரூ. 14.34 கோடி ஆகும்.

