கரூர் சம்பவத்துக்கு செந்தில் பாலாஜி தான் காரணம்- கடிதம் எழுதிவிட்டு த.வெ.க. நிர்வாகி தற்கொலை
- தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கிளை செயலாளராக அய்யப்பன் இருந்து வந்தார்.
- கரூர் மாவட்டத்தில் விஜய் வருகைக்கு போதிய போலீஸ் பாதுகாப்பு இல்லை.
விழுப்புரம்:
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியை அடுத்த விற்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் அய்யப்பன் (வயது 52). இவர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கிளை செயலாளராக இருந்து வந்தார்.
இந்த நிலையில் அய்யப்பன் நேற்று மாலை 3 மணியளவில் வீட்டில் இருந்த கொக்கியில் தனது துண்டால் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
இதுபற்றி தகவல் அறிந்து வந்த செஞ்சி போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். மேலும் அய்யப்பனின் சட்டை பையில் இருந்த ஒரு கடிதத்தை போலீசார் கைப்பற்றினர். அந்த கடிதத்தில், "கரூர் மாவட்டத்தில் விஜய் வருகைக்கு போதிய போலீஸ் பாதுகாப்பு இல்லை. விஜய் ரசிகர்கள் நன்றாக வேலை செய்தார்கள். செந்தில் பாலாஜி நூதன முறையில் நெருக்கடி கொடுத்து அவர் மூலம் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. இதற்கு போலீஸ் உடந்தையாக இருந்துள்ளது. செந்தில் பாலாஜியை கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும்" என கூறப்பட்டுள்ளது.
இதனால் கரூரில் நடந்த சம்பவத்தால் விரக்தி அடைந்து அய்யப்பன் கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. தற்கொலை செய்துகொண்ட அய்யப்பனுக்கு ஆனந்தி (44) என்ற மனைவியும், அசோக் (24) என்ற மகனும், பவித்ரா (22) என்ற மகளும் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழக வெற்றிக்கழக பிரமுகர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் விற்பட்டு கிராமத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.