ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான நிறுவனத்தின் புதிய விமான சேவை அட்டவணையில் சென்னை புறக்கணிப்பு

ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான நிறுவனம் புதிதாக வெளியிட்டுள்ள குளிர்கால விமான சேவைகள் அட்டவணையில் சென்னை விமான நிலையம் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் இருந்து துபாய், இலங்கை, சார்ஜா, தமாம், கோலாலம்பூர் உள்ளிட்ட சர்வதேச விமான நிலையங்களுக்கு மீண்டும் விமான சேவைகளை தொடங்கவில்லை. அதைப்போல் அந்தமான், திருவனந்தபுரம், திருச்சி, கோவை, மதுரை உள்ளிட்ட உள்நாட்டு விமான நிலைய சேவைகளும், மீண்டும் தொடங்கவில்லை.
சென்னை-சிங்கப்பூர் மற்றும் பெங்களூரு-கோவை, பெங்களூரு-மதுரை ஆகிய விமான சேவைகள் மட்டும் வருகிற 25-ந்தேதி முதல் தொடங்கப்படுவதாக ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான நிறுவனம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.