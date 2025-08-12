என் மலர்
4-வது ஆசிய சர்ஃபிங் போட்டி நிறைவு: பரிசு வழங்கிய துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
மாமல்லபுரம்:
ஆசிய சர்ஃபிங் சாம்பியன்ஷிப் 2025 போட்டி கடந்த 3-ஆம் தேதி மாமல்லபுரம் கடற்கரையில் தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் இந்தியா, தாய்லாந்து, பங்களாதேஷ், சீனா, இந்தோனேசியா, பிலிப்பைன்ஸ், மியன்மார், கொரியா, மலேசியா, சிங்கப்பூர், திபெத், இலங்கை, குவைத், உஸ்பெக்கிஸ்தான் உள்ளிட்ட 18 ஆசிய நாடுகளைச் சேர்ந்த 102 விளையாட்டு வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இந்திய சர்ஃபிங் கூட்டமைப்பு, ஆசிய சர்ஃபிங் கூட்டமைப்பு மற்றும் தமிழக விளையாட்டு துறை அமைச்சகம் இணைந்து ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த ஆசிய சர்பிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இன்று நிறைவு பெற்றது. நடைபெற்ற இறுதி போட்டியில் ஜப்பான், தென்கொரியா, தாய்லாந்து, சீனா, ஆகிய நான்கு நாடுகள் பங்கேற்றது.
போட்டியில் வெற்றி பெற்ற நாடுகளுக்கு தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம், மற்றும் தாமிரம் பதக்கங்களை வழங்கி, 2026-க்கான ஆசிய விளையாட்டு தகுதி சான்றிதழ்களை வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு தமிழக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பரிசு வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.