கேப்டனின் இறுதிப் பயணம்- பல்லாயிரக்கணக்கானோர் கண்ணீர் அஞ்சலி

சென்னை:

கோயம்பேட்டில் உள்ள தே.மு.தி.க. தலைமை அலுவலகத்தில் விஜயகாந்தின் இறுதி சடங்கு நடைபெற உள்ளது. இதற்காக தீவுத்திடலில் இருந்து விஜயகாந்த் உடல் வைக்கப்பட்டுள்ள வாகனம் மக்கள் வெள்ளத்தில் கோயம்பேடு நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது.

திரையுலகினர், தொண்டர்கள், பொதுமக்கள், ரசிகர்கள் என அலைகடலென திரண்டு வழிநெடுகிலும் விஜயகாந்திற்கு பல்லாயிரக்கணக்கானோர் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்துகின்றனர். மன்றோ சிலை பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கானோர் திரண்டுள்ளதால் இறுதி ஊர்வல பாதை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது சிவசாமி சாலை வழியாக இறுதி ஊர்வலம் நடைபெறுகிறது. இறுதி ஊர்வலத்தில் பங்கேற்றுள்ள விஜயகாந்த் மகன்களான விஜய பிரபாகரன் மற்றும் சண்முக பாண்டியன் ஆகியோர் கதறி அழுத வண்ணம் உள்ளனர்.

தே.மு.தி.க. தலைமை அலுவலகம் கொண்டு சென்ற பிறகு, விஜயகாந்தின் உடலுக்கு 72 துப்பாக்கி குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதை செய்யப்படுகிறது. இதனையடுத்து, விஜயகாந்தின் உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட உள்ளது. இறுதி நிகழ்வில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொள்கிறார். மேலும் அமைச்சர்கள் பலரும் பங்கேற்கின்றனர்.

