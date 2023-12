விஜயகாந்த் மிகவும் இளகிய மனம் கொண்டவர்... நிர்மலா சீதாராமன்

சென்னை :

சென்னை தீவுத்திடலில் வைக்கப்பட்டுள்ள தே.மு.தி.க. தலைவர் விஜயகாந்த் உடலுக்கு பிரதமர் மோடி சார்பில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார். அவருடன் தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் அண்ணாமலையும் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

விஜயகாந்த் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய நிர்மலா சீதாராமன் விஜயகாந்த் மனைவி பிரேமலதா, மகன்கள் விஜய பிரபாகரன், சண்முக பாண்டியன், மைத்துனர் சுதீஷ் ஆகியோருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார்.

#WATCH | Chennai: Union Minister Nirmala Sitharam along with Tamil Nadu BJP president K Annamalai arrive to pay respects to veteran actor and DMDK chief Captain Vijaykanth who passed away yesterday.



She said, "Today I've come here to pay respects on behalf of the central… pic.twitter.com/a367X5GVgk