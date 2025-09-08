என் மலர்
PKL 2025: ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணியை 7 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது பெங்களூரு புல்ஸ்..!
- பெங்களூரு புல்ஸ் அணியின் ஆல்ரவுண்டர் அலிரேசா மிர்சையான் அதிகபட்சமாக 12 புள்ளிகள் பெற்றார்.
- ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி சார்பில் ஷிவம் பட்டோரே 7 புள்ளிகளும், மயங்க் சைனி 6 புள்ளிகளும் பெற்றனர்.
புரோ கபடி லீக் 2025 சீசன் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள விஷ்வநாத் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பில் நடைபெற்று வருகிறது. இன்று நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் பெங்களூரு புல்ஸ்- ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணிகள் மோதின இதில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 40-33 என 7 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
பெங்களூரு புல்ஸ் அணியின் ஆல்ரவுண்டர் அலிரேசா மிர்சையான் அதிகபட்சமாக 12 புள்ளிகள் பெற்றார். ரெய்டு மூலம் இந்த 12 புள்ளிகளும் கிடைத்தன. யோகேஷ் (Defender) 6 புள்ளிகளும், ஆஷிஷ் மாலிக், தீப் சங்கர் தலா 5 புள்ளிகளும் பெற்றனர்.
ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி சார்பில் ஷிவம் பட்டோரே 7 புள்ளிகளும், மயங்க் சைனி 6 புள்ளிகளும் பெற்றனர்.
