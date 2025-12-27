என் மலர்
இங்கிலாந்து பயிற்சியாளர் பதவிக்கு ரவி சாஸ்திரி தகுதியானவர்- முன்னாள் வீரர் மான்டி பனேசர்
ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வரும் ஆஷஸ் தொடரில் இங்கிலாந்து அணி 3 டெஸ்டிலும் தோல்வியடைந்து தொடரை இழந்தது. இதனால் அணியின் பயிற்சியாளர் பிரண்டன் மெக்கல்லம்மை நீக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் வலுத்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில் இந்திய அணியின் முன்னாள் பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி இங்கிலாந்து பயிற்சியாளர் பதவிக்கு தகுதியானவர், அவரை நியமிக்க வேண்டும் என்று இங்கிலாந்து முன்னாள் வீரர் மான்டி பனேசர் பரிந்துரை செய்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது:-
ஆஷஸ் தொடரில் இங்கிலாந்து அணியின் செயல்பாடு கவலை அளிக்கிறது. எனவே, பயிற்சியாளரை மாற்றுவதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது. ஆஸ்திரேலிய அணியின் பலவீனத்தை தெரிந்து வைத்துள்ள ஒருவர் அடுத்த பயிற்சியாளராக வரவேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்.
ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்துவது எப்படி என்பதை அறிந்த ஒருவர் பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டும். ஆஸ்திரேலியாவின் பலவீனம் மற்றும் அதன் யுக்தியை எப்படி சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்வது என அறிந்த பயிற்சியார் நமக்கு தேவை.
ரவி சாஸ்திரியை இங்கிலாந்தின் பயிற்சியாளராக நியமிக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அவர் அதற்கு தகுதியானவர் என்று தெரிவித்தார்.
கடந்த 2017, 2021-ம் ஆண்டுகளில் ரவி சாஸ்திரி பயிற்சியாளாராக இருந்த போது இந்திய அணி, ஆஸ்திரேலியாவை அதன் சொந்த மண்ணில் வீழ்த்தி டெஸ்ட் தொடர்களை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.