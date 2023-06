மகளிர் ஜூனியர் ஹாக்கி: ஆசிய கோப்பையை கைப்பற்றிய இந்திய அணிக்கு உற்சாக வரவேற்பு

ஜப்பானில் ககாமிகஹரா பகுதியில் 8-வது பெண்கள் ஜூனியர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி போட்டி நடந்தது. இதில், இந்தியா, தென் கொரியா, மலேசியா, உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் சீன தைபே ஆகிய அணிகள் ஏ பிரிவிலும், ஜப்பான், சீனா, இந்தோனேஷியா, கஜகஜஸ்தான், ஹாங்காங் ஆகிய அணிகள் பி பிரிவிலும் இடம் பெற்று விளையாடி வந்தன.

ஒவ்வொரு அணியும் தங்களது பிரிவில் உள்ள மற்ற அணிகளுடன் ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் போட்டியில் இரு பிரிவிலும் முதல் 2 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெறும்.

அதன்படி, இந்தியா தனது முதல் போட்டியில் உஸ்பெகிஸ்தானை 22-0 என்ற கணக்கிலும், மலேசியாவை 2-1 என்ற கணக்கிலும், தென் கொரியாவை 2-2 என்ற கணக்கிலும், சீனா தைபே அணியை 11-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி அரையிறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது. இதே போன்று ஜப்பான் அணியும் அரையிறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது. இதில், இன்று நடந்த முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் அணிகளும், 2-வது அரையிறுதிப் போட்டியில் சீனா மற்றும் தென் கொரியா அணிகளும் மோதின.

VIDEO | Indian junior women's hockey team celebrates and receives a traditional welcome at the SAI campus in Bengaluru on winning their maiden Women's Junior Hockey Asia Cup in Japan. pic.twitter.com/RB7EebWTsi