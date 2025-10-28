என் மலர்
U23 உலக மல்யுத்தம் சாம்பியன்ஷிப்: இந்தியாவுக்கு முதல் தங்கப்பதக்கம் வென்ற சுஜீத்- வைரலாகும் நெகிழ்ச்சி வீடியோ
23 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான 2025 ஆம் ஆண்டு U23 உலக மல்யுத்தம் சாம்பியன்ஷிப் செர்பியாவின் நோவி சாட் நகரில் அக்டோபர் 20 முதல் 27 வரை நடைபெற்றது. இந்த போட்டி ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் மாதங்களில் நடைபெறும்.
இதில் ஆண்கள் ஃப்ரீஸ்டைல் 65 கிலோ பிரிவில் இந்திய தரப்பில் சுஜீத் கல்கல் பங்கேற்றார். இவர் கால் இறுதியில் இருமுறை U23 உலக சாம்பியனான பஷீர் மகோமெடோவை 4-2 என்ற கணக்கில் வென்றார். அரையிறுதியில் ஜப்பானின் யூடோ நிஷியூச்சியை 3-2 என்ற கணக்கில் வென்று இறுதிக்கு முன்னேறினார்.
இறுதிப் போட்டியில் உஸ்பெகிஸ்தானின் உமிட்ஜான் ஜலோலோவுடன் சுஜீத் மோதினார். இந்த ஆட்டத்தில் 10-0 என்ற கணக்கில் எளிதாக வெற்றி பெற்று சுஜீத் தங்கம் பதக்கம் வென்றார்.
இந்த வெற்றியானது 2025 ஆம் ஆண்டில் மல்யுத்தத்தில் இந்தியாவின் முதல் தங்கப் பதக்கமாகும். இந்தியா இந்த தொடரில் மொத்தம் 9 பதக்கங்களை வென்று 7-வது இடத்தில் உள்ளது. இதில் சுஜீத் வென்றது மட்டுமே தங்கப் பதக்கமாகும். 2 வெள்ளி 6 வெண்கல பதக்கம் ஆகும்.
சுஜீத் கல்கல் U23 உலக சாம்பியன்ஷிப் தங்கம் வென்ற 4-வது இந்திய மல்யுத்த வீரராவார்.