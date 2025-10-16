என் மலர்
இந்தியா உடனான முதல் ஒருநாள் போட்டி: ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னணி வீரர்கள் விலகல்
- இரு அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி வரும் 19-ம் தேதி நடக்கவுள்ளது.
- முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இருந்து ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னணி வீரர் விலகியுள்ளார்.
சிட்னி:
இந்திய கிரிக்கெட் அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாட உள்ளது.
இந்திய அணியுடன் மோதும் ஆஸ்திரேலியா அணியின் ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகளுக்கு கேப்டனாக மிட்செல் மார்ஷ் நியமிக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில், முதல் ஒரு நாள் போட்டிக்காக அறிவிக்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஆடம் ஜாம்பா, ஜோஷ் இங்லீஷ் இருவரும் விலகி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியானது.
அவர்களுக்கு பதிலாக ஜோஷ் பிலிப்ஸ், மேத்யூ குனேமான் ஆகியோர் மாற்று வீரர்களாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
