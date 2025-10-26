Live
      ஒருநாள் போட்டி: கேட்ச் பிடிப்பதிலும் சதமடித்த ரோகித் சர்மா
      ஆஸ்திரேலியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Oct 2025 12:28 AM IST
      சிட்னி:

      இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான3வது ஒருநாள் போட்டி சிட்னியில் நடைபெற்றது. இதில் ரோகித் சர்மா, விராட் கோலியின் பொறுப்பான ஆட்டத்தால் 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி பெற்றது.

      இரு அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் போட்டி தொடரை 2-1 என ஆஸ்திரேலியா கைப்பற்றியது.

      ஆட்ட நாயகன் மற்றும் தொடர் நாயகன் விருது ரோகித் சர்மாவுக்கு வழங்கப்பட்டது.

      இந்நிலையில், 3வது ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங் செய்தபோது, ஹர்சித் ராணா வீசிய பந்தில், மிட்செல் ஓவனை கேட்ச் செய்தும், பிரசித் கிருஷ்ணா வீசிய பந்தில் நாதன் எலிசை கேட்ச் செய்தும் ரோகித் சர்மா அவுட் ஆக்கினார்.

      இதன்மூலம் ஒருநாள் போட்டிகளில் 100 கேட்ச் பிடித்த 6-வது இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை ரோகித் சர்மா படைத்தார்.

      இந்தப் பட்டியலில் விராட் கோலி 163 கேட்ச்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

