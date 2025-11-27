என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை வரலாற்றில் முதல் முறை: சாதனை படைத்த சஞ்சு- ரோஹன்
- சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரின் லீக் போட்டியில் கேரளா - ஒடிசா அணிகள் மோதின.
- இந்த போட்டியில் கேரளா அணி 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
ஐதராபாத்:
18-வது சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பைக்கான 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி இன்று முதல் டிசம்பர் 18-ந் தேதி வரை ஐதராபாத், ஆமதாபாத், கொல்கத்தா, லக்னோ, புனே ஆகிய இடங்களில் நடக்கிறது. இதில் பங்கேற்கும் அணிகள் 'எலைட்', 'பிளேட்' என இருவகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 'எலைட்' பிரிவில் களம் காணும் 32 அணிகள் 4 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன.
ஒவ்வொரு அணியும், தங்கள் பிரிவில் உள்ள மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் சுற்று முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் 2 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் 'சூப்பர் லீக்' சுற்றுக்கு தகுதி பெறும்.
இந்த தொடரில் நேற்று நடந்த ஆட்டத்தில் கேரளா - ஒடிசா அணிகள் மோதின. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ஒடிசா அணி 20 ஓவர் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 176 ரன்கள் சேர்த்தது. இதனையடுத்து களமிறங்கிய கேரளா அணி 16.3 ஓவரில் 177 ரன்கள் எடுத்து 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. தொடக்க வீரர்களான சஞ்சு சாம்சன் 51 ரன்களிலும் ரோஹன் குன்னும்மல் 60 பந்துகளில் 121 ரன்கள் குவித்தார்.
இந்நிலையில் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் தொடக்க ஜோடி 177 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து சாதனை படைத்துள்ளது.