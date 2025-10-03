என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்: தென் ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இங்கிலாந்து அபார வெற்றி
- முதலில் பேட்டிங் செய்த தென் ஆப்பிரிக்கா 69 ரன்னில் ஆல் அவுட் ஆனது.
- இங்கிலாந்து 14.1 ஓவரில் விக்கெட் இழப்பின்றி 70 ரன்கள் எடுத்தது.
கவுகாத்தி:
மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் இந்தியா, இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற 4-வது லீக் ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா, இலங்கை மோதின. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.
இதையடுத்து களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்கா வீராங்கனைகள் இங்கிலாந்தின் பந்து வீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். தென்னாப்பிரிக்க அணி 20.4 ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 69 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. அதிகபட்சமாக சினலோ 22 ரன்கள் சேர்த்தார். இங்கிலாந்து தரப்பில் லின்சி 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இதையடுத்து 70 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்குடன் இங்கிலாந்து தொடக்க வீராங்கனைகளாக பியூமவுண்ட், ஏமி களமிங்கினர். இருவரும் தென் ஆப்பிரிக்க பந்து வீச்சை பவுண்டரிகளாக சிதறடித்தனர். இறுதியில் இங்கிலாந்து 14.1 ஓவரில் விக்கெட் இழப்பின்றி 70 ரன்கள் எடுத்தது.
இதன் மூலம் தென் ஆப்பிரிக்காவை 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இங்கிலாந்து அபார வெற்றிபெற்றது.