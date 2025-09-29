என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      பழிக்கு பழி: ஹாரிஸ் ரவூப் விக்கெட்டை வீழ்த்தி விமானம் கீழே விழுவதுபோல் சைகை செய்த பும்ரா
      X

      பழிக்கு பழி: ஹாரிஸ் ரவூப் விக்கெட்டை வீழ்த்தி விமானம் கீழே விழுவதுபோல் சைகை செய்த பும்ரா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Sept 2025 8:11 AM IST
      • ஹாரிஸ் ரவூப் 6 விரல்களைக் காட்டி 'விமானம் விழுந்து நொறுங்குவது' போன்ற சைகையை செய்தார்.
      • அஹாரிஸ் ரவூப்புக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பும்ரா இந்த கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

      ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டி துபாயில் நடைபெற்றது. இதில் இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற இந்தியா பவுலிங் தேர்வு செய்தது.

      அதன்படி, முதலில் பேட் செய்த பாகிஸ்தான் 19.1 ஓவரில் 146 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

      இதையடுத்து 147 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்தியா 19.4 ஓவரில் 150 ரன்கள் எடுத்து அபார வெற்றி பெற்று ஆசிய கோப்பையை கைப்பற்றி அசத்தியது.

      இப்போட்டியில் ஹாரிஸ் ரவூப் விக்கெட்டை வீழ்த்திய பும்ரா விமானம் விழுவது போல சைகை செய்து கொண்டாடினார்.

      அதற்கு ஹாரிஸ் ரவூப் 6 விரல்களைக் காட்டி 'விமானம் விழுந்து நொறுங்குவது' போன்ற சைகையை செய்தார். அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பும்ரா இந்த கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

      அதாவது காஷ்மீரின் பகல்காமில் கடந்த ஏப்ரல் 22-ந்தேதி சுற்றுலா பயணிகள் உள்பட 26 பேரை பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொன்றனர். இதற்கு பதிலடியாக, "ஆபரேஷன் சிந்தூர்" என்ற பெயரில் மே 7-ந்தேதி இந்தியா அதிரடி தாக்குதலை மேற்கொண்டது. பாகிஸ்தானில் உள்ள பயங்கரவாத முகாம்களை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. ஒரே நாள் இரவில் மொத்தம் 9 தீவிரவாத முகாம்கள் இதில் அழிக்கப்பட்டது. இந்த நடவடிக்கையின்போது ஆறு இந்திய ஜெட் விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்தியதாக பாகிஸ்தான் பலமுறை தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

      Asia Cup 2025 INDvPAK Tilak Varma ஆசிய கோப்பை 2025 திலக் வர்மா இந்தியா பாகிஸ்தான் பும்ரா Haris Rauf ஹாரிஸ் ராஃப் 
      Next Story
      ×
        X