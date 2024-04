நகர்ப்புற வாழ்க்கைக்கு ரூ.1 கோடி போதாது- விவாதத்தை ஏற்படுத்திய பயனரின் பதிவு

மும்பை, டெல்லி மற்றும் குருகிராம் போன்ற மெட்ரோ நகரங்களில் வாழ்க்கை செலவுகள் அதிகரித்திருப்பதன் காரணமாக வீடு வாங்க ரூ.1 கோடி போதாது என ஒரு பயனர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட, அது சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அக்ஷத் ஸ்ரீவஸ்தவா என்ற அந்த பயனர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் செய்துள்ள பதிவில், நீங்கள் மும்பை, டெல்லி அல்லது குருகிராம் போன்ற பெருநகரங்களில் வீடு வாங்க முடியாது. ஒரு சில நாடுகளை தவிர வெளிநாடுகளில் உள்ள பெரும்பாலான எம்.பி.ஏ. படிப்புகளுக்கு உங்கள் குழந்தைகளை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்ப முடியாது. சர்வதேச பள்ளிகளுக்கும் உங்கள் குழந்தைகளை அனுப்ப முடியாது. இதனை நான் கேலியாக கூறவில்லை. டெல்லியில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் 1-ம் வகுப்பு குழந்தைக்கு கட்டணம் ரூ.95 லட்சம். புதிய உலகத்துக்கு வரவேற்கிறோம். அதிகப்படியான பணம் அச்சிடுதல் மற்றும் கடன் உங்களின் பணம் ஈட்டும் சக்தியை அழித்துவிட்டன என கூறி உள்ளார். அவரின் இந்த பதிவு சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.

சில பயனர்கள் அவரது கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டனர். அதே நேரத்தில் சில பயனர்கள், தங்களது விமர்சனங்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர். 1 கோடி ரூபாய்க்கு நகரங்களில் நல்ல வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்று எல்லோரும் தங்கள் குழந்தைகள் உயர் படிப்புக்காக வெளிநாடு செல்வதை விரும்பவில்லை என்று ஒருவர் சுட்டிக்காட்டினார். மற்றொரு பயனர், ரூ.1 கோடியில் கிடைக்கும் வட்டியில் கிராமப்புறத்தில் சிறப்பான வாழ்வாதாரத்தை வாழ முடியும் என்று பரிந்துரைத்தார்.

