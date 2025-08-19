என் மலர்
இந்தியா கூட்டணியின் துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளர்: யார் இந்த சுதர்ஷன் ரெட்டி?
ஜெகதீப் தன்கர் உடல்நலக்குறைவால் தனது துணை ஜனாதிபதி பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில் அந்த பதவிக்கு அடுத்த மாதம் 9-ந்தேதி தேர்தல் நடக்கிறது.
இதில் பா.ஜ.க. கூட்டணி சார்பில் தமிழகத்தை சேர்ந்த மகாராஷ்டிர மாநில கவர்னர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளார். அவர் 21-ந்தேதி (வியாழக்கிழமை) வேட்புமனு தாக்கல் செய்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், துணை ஜனாதிபதி தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் வேட்பாளர் யார்? என்பது குறித்து இன்று பிற்பகல் 12.30 மணிக்கு மல்லிகார்ஜூன கார்கே இல்லத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் முடிவில் எதிர்க்கட்சிகளின் துணை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சுதர்ஷன் ரெட்டி போட்டியிடுவார் என்று கார்கே அறிவித்தார்.
யார் இந்த சுதர்ஷன் ரெட்டி:
* 1971 - ஆந்திர பிரதேச பார் கவுன்சிலில் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்தார்.
* 1988 -1990 வரை ஆந்திர உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசு வழக்கறிஞராக பணியாற்றியவர்.
* 1990 - மத்திய அரசின் கூடுதல் நிலை ஆலோசகராகவும் பொறுப்பு வகித்துள்ளார்.
* 1995 - ஆந்திர உயர் நீதிமன்றத்தின் நிரந்தர நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார்.
* 2005 - கௌஹாத்தி ஐகோர்டின் தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பு வகித்துள்ளார்.
* 2007 முதல் 2011 ஜூலை 8ம் தேதி வரை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றியுள்ளார்.