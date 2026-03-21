Kerala: இளம் பெண் மருத்துவரை 27 முறை கத்திரிக்கோலால் குத்திக் கொன்ற நபருக்கு ஆயுள் தண்டனை |Dr. Vandana Das

கொல்லம்: இளம் பெண் மருத்துவரை 27 முறை கதிரிகோலால் குத்திக் கொன்ற நபருக்கு மாவட்ட கூடுதல் நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை விதித்துள்ளது.
கடந்த 2023 மே மாதம், பள்ளி ஆசிரியரான ஜி சுதீப் காலில் ஏற்பட்ட காயத்திற்காக தாலுகா மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். அங்கு திடீரென சந்தீப் அங்கிருந்த சர்ஜரி கத்திரிக்கோலை எடுத்து அனைவரையும் தாக்க தொடங்கினார்.
முதலில் அவருடன் வந்திருந்த போலீசாரை தாக்கிய அவர் பின்னர் அங்கிருந்த மருத்துவரான வந்தனா தாஸை கதிரிக்கோலால் பல முறை குத்தினார். இதில் படுகாயமடைந்த வந்தனா தாஸ் சிகிச்சை பலனின்றி பின்னர் உயிரிழந்தார்.
சுதீப் வீட்டின் வெளியே ஒரு கைகலப்பின்போது தனது காலில் காயம்பட்டதாக அவசர எண்ணுக்கு அழைத்திருந்தார். இதைதொடர்ந்தே அங்கு சென்ற போலீசார் அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். அங்கு வைத்து அவர் இந்த வெறிச்செயலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில் அவர் மீதான வழக்கு விசாரிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் இன்று தீர்ப்பு வாசிக்கப்பட்டது. பல்வேறு பிரிவுகளில் மற்ற குற்றங்களுக்கு அவருக்கு 30 ஆண்டுகள் தண்டனையும், அந்த தண்டனை காலம் முடிவடைந்தவுடன் கொலைக் குற்றத்திற்கு ஆயுள் தண்டனை தொடங்கும் என்றும் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
குற்றவாளிக்கு உச்சபட்ச தண்டனை கிடைக்க வேண்டும் என வந்தனாவின் தந்தை உட்பட குடும்பத்தினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
குற்றவாளிக்கு உச்சபட்ச தண்டனையான மரண தண்டனை கிடைக்க மேல் கோர்ட்டில் அப்பீல் செய்யப்படும் என்று மாநில அரசு தரப்பு தெரிவித்துள்ளது.