உடல் எடையை குறைக்க உணவகத்தின் வினோத குறிப்பு

சமூக வலைதளங்களில் உணவு பிரியர்களை குறிவைத்து ஏராளமான வீடியோக்கள் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் சோல் பாதுரே எனப்படும் ஒரு வகை காலை உணவை சாப்பிடுவதன் மூலம் உடல் எடையை குறைக்கலாம் என பகிரப்படும் வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் பரவி வருகிறது.

ஆதித்யா வோரா என்ற பயனர் எக்ஸ் தளத்தில் டெல்லியில் உள்ள 'கோபால்ஜி' என்ற உணவகத்தின் காட்சிகளை பகிர்ந்துள்ளார். அதில், எங்களின் சோல் பாதுரேவை சாப்பிடுவதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் உடல் எடையை குறைத்து ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை வாழ முடியும் என்று கூறும் காட்சிகள் உள்ளது. வீடியோவுடன் ஆதித்யா வோராவின் பதிவில், டெல்லியில் மட்டுமே இதை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். சோல்பாதுரே சாப்பிடுங்கள் உடல் எடையை குறைக்கலாம் என அதில் கூறி உள்ளார். சோல் பாதுரே என்பது காரமான வெள்ளை கொண்டை கடலை மற்றும் பூரி ஆகியவற்றின் கலவை ஆகும். சில சமயங்களில் இது லஸ்ஸியுடன் சேர்த்து உண்ணப்படுகிறது.

Only in Delhi can you expect this ?



Eat Chole Bhature, Lose Weight, Reduce Diseases ??? pic.twitter.com/ByIH4gsV5Y