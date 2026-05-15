"வேலையில்லா இளைஞர்கள் கரப்பான் பூச்சிகள்" - உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி காட்டம்

உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், வேலையில்லா இளைஞர்களை கரப்பான் பூச்சிகளுடன் ஒப்பிட்டு பேசியது விவாதப்பொருளாக மாறியுள்ளது.
வழக்கறிஞர் ஒருவர் தனக்கு சீனியர் அட்வகேட் அந்தஸ்து கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் மற்றும் நீதிபதி ஜோய்மால்யா பாக்சி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இன்று விசாரித்தது.
அப்போது, சீனியர் அட்வகேட் அந்தஸ்து கோரும் வழக்கறிஞரின் சமூக வலைதளப் பதிவுகள் மற்றும் தொழில்முறை செயல்பாடுகளை நீதிபதிகள் கடுமையாக சாடினார்.
தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் பேசுகையில், "வேலையில்லாத சில இளைஞர்கள் சமூகத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தும் ‘கரப்பான் பூச்சிகள்’ மற்றும் ‘ஒட்டுண்ணிகள்’ போலச் செயல்படுகிறார்கள்” என காட்டமாக தெரிவித்தார்.
மேலும், "வேலை கிடைக்காதவர்கள், ஊடகவியலாளர்களாகவும், சமூக வலைதளப் செயல்பாட்டாளர்களாகவும், தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட ஆர்வலர்களாகவும் மாறி ஒட்டுமொத்த அமைப்பையும் தாக்கத் தொடங்குகிறார்கள்.
பல வழக்கறிஞர்களின் பட்டங்கள் சந்தேகத்திற்குரியதாக இருப்பதால் சிபிஐ விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்" என்று கண்டிக்கும் தொனியில் தெரிவித்தார்.
மனுதாக்கல் செய்த வழக்கறிஞர், சீனியர் அட்வகேட் அந்தஸ்து பெறுவதற்காக சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்ட விண்ணப்பங்கள் மூலம் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுக்க முயன்றதால் தலைமை நீதிபதி இவ்வாறு விமர்சித்துள்ளார்.
இருப்பினும் ஒட்டுமொத்த வேலையில்லா இளைஞர்களை பொதுப்படையாக அவர் சாடியதாக சமூக ஊடகங்களில் பேசப்பட்டு வருகிறது.