சோரி சோரி, சுப்கே சுப்கே.. "வாக்கு திருட்டு" குறித்து ராகுல் காந்தி பகிர்ந்த வீடியோ
- நகைச்சுவையாக சித்தரிக்கும் ஸ்பூப் வீடியோவை அவர் பகிர்ந்துள்ளார்.
- தேர்தல் ஆணையம் செய்தியாளர் சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
பாஜகவுக்காக தேர்தல் ஆணையம் வாக்கு திருட்டில் ஈடுபடுகிறது என்ற குற்றச்சாட்டை மக்களவை எதிர்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி முழு வீச்சில் பேசி வருகிறார்.
இந்நிலையில் வாக்கு மோசடி குறித்து நகைச்சுவையாக சித்தரிக்கும் ஸ்பூப் வீடியோ ஒன்றை அவர் பகிர்ந்துள்ளார். தனது பதிவில், சோரி சோரி, சுப்கே சுப்கே (இப்போது இல்லையென்றால், எப்போதும் இல்லை, மக்கள் விழித்துக் கொண்டுவிட்டனர்) இந்தி பாடலின் வரிகளுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்தி படமான "லாபட்டா லேடீஸ்" (காணாமல் போன பெண்கள்) பாணியில், ஒரு நபர் காவல் நிலையம் சென்று தனது வாக்கு திருடப்பட்டதாக புகார் கொடுப்பதாகவும், அதை கேட்டு போலீஸ் அதிகாரி திகைப்பதாகவும் இந்த வீடியோ அமைந்துள்ளனது.
போலி வாக்குகள் மூலம் லட்சக்கணக்கான வாக்குகள் திருடப்படுகின்றன என்றும் ஒருவரின் வாக்குகளைத் திருடுவது என்பது ஒருவரின் உரிமையைத் திருடுவது என்றும் வீடியோவில் கூறப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இதேபோல் மற்றொரு வீடியோ வெளியிடப்பட்டிருந்தது.
மற்றொரு புறம் நாளை தேர்தல் ஆணையம் செய்தியாளர் சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.