வாரணாசியில் ரூ.13 ஆயிரம் கோடி திட்டங்களுக்கு பிரதமர் மோடி அடிக்கல்

வாரணாசி:

பிரதமர் மோடி பாராளுமன்ற தேர்தல் வருவதை முன்னிட்டு ஒவ்வொரு மாநிலமாக சென்று நலத்திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி வருகிறார். சமீபத்தில் அவர் உத்தரபிரதேசம், காஷ்மீர் மாநிலங்களுக்கு சென்று புதிய திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார்.

அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று இரவு அவர் உத்தர பிரதேச மாநிலத்துக்கு சென்றார். விமான நிலையத்தில் அவரை உத்தரபிரதேச முதல்-மந்திரி யோகி ஆதித்யநாத் வரவேற்றார்.

இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) காலை உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ள தனது தொகுதியான வாரணாசி தொகுதிக்கு சென்றார். அங்கு ரூ.13 ஆயிரத்து 202 கோடி நலத்திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும் தொங்கியும் வைத்தார்.

இதில் ரூ.11 ஆயிரத்து 972 கோடி அளவுக்கு முடிக்கப்பட்டு உள்ள 24 திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார். ரூ.2 ஆயிரத்து 195 கோடி மதிப்புள்ள 12 திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.

அதன்பிறகு வாரணாசி பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த விழாவில் கலந்து கொண்டார். அங்கு மாணவர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்களுக்கு புத்தகங்கள், சீருடைகள், விருதுகளை வழங்கினார்.

சமஸ்கிருதம் படிக்கும் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியிலும் அவர் பங்கேற்றார். வாரணாசியில் உள்ள பால் பண்ணைக்கும் சென்று பார்வையிட்டார்.

பிரதமர் மோடி வாரணாசியில் இன்று தொடங்கி வைத்து அடிக்கல் நாட்டிய திட்டங்களில் பெரும்பாலான திட்டங்கள் சாலை மேம்பாட்டு திட்டங்கள் ஆகும். வாரணாசியை இணைக்கும் வகையில் புதிய சாலைகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதன் மூலம் காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்துக்கு எளிதில் சென்று வர வழிவகை செய்யப்பட்டு உள்ளது.

பிரதமரின் வாரணாசி வருகையை முன்னிட்டு அந்த மாவட்ட கலெக்டர் ராஜலிங்கம் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்திருந்தார். பிரதமர் மோடி செல்லும் வழிகளில் 5 அடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு இருந்தன.

#WATCH | Uttar Pradesh | Prime Minister Narendra Modi uses a virtual reality headset as he inspects the Kashi Ropeway, in Varanasi.



PM will inaugurate and lay the foundation of several development projects shortly. pic.twitter.com/Vh6mqHknsQ