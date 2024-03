காணாமல் போன ஐ-போனை 3 மணி நேரத்தில் மீட்டு கொடுத்த போலீசார்

டெல்லியில் உள்ள முனிர்கா பகுதியை சேர்ந்தவர் ஏக்தா தாக்கூர். இவரது ஐ-போன் காணாமல் போய் உள்ளது. இதுதொடர்பாக அவர் டெல்லி போலீசாரிடம் புகார் செய்தார். அதன் பேரில் போலீஸ் ஏட்டு அஜய் யாதவ், அனில் யாதவ் மற்றும் கஜராஜ் ராவ் ஆகிய போலீசார் உடனடியாக விசாரணை நடத்தி 3 மணி நேரத்தில் ஏக்தா தாக்கூரின் ஐ-போனை மீட்டு கொடுத்துள்ளனர்.

இதனால் போலீசாருக்கு நன்றி தெரிவித்து ஏக்தா தாக்கூர் எக்ஸ் தள பதிவில், டெல்லி போலீசார் 3 பேருடன் ஒரு புகைப்படத்தை பகிர்ந்திருந்தார். அதில், தொலைந்து போன எனது ஐ-போனை 3 மணி நேரத்தில் மீட்டு கொடுத்த போலீசாருக்கு மிக்க நன்றி. டெல்லியை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் போலீசாரின் தொடர் சேவைக்கு கடமைபட்டிருக்கிறேன் என பதிவிட்டுள்ளார்.

அவரது இந்த பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி நெட்டிசன்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. டெல்லி போலீசாரும் ஏக்தாவின் வலைதள பதிவை மறுபதிவு செய்தனர்.

my deepest gratitude to HC Ajay Yadav , Anil yadav and Gajraj Rao who jumped to action about a lost iPhone in munirka , recovered within 3 hrs of losing it. Deeply indebted to their continued service to keeping Delhi safe. thank you so much. @DelhiPolice @dcp_southwest @CPDelhi pic.twitter.com/2iR5k8NWjH