போலீசாரின் பிடியில் இருந்து மதுபாட்டில்களை ஆட்டையைப் போடும் மதுப்பிரியர்களை பற்றிய வீடியோ காட்சிகள் வலைத்தளத்தில் வைரலாகிறது.

ஆந்திராவின் குண்டூரில் தேர்தல் சமயத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட மதுபாட்டில்களை அழித்து ஒழிக்க போலீசார் மதுபாட்டில்களை ரோட்டில் அடுக்கி வைத்திருந்தனர். இதை அறிந்த அக்கம்பக்கத்து மதுப்பிரியர்கள், அங்கு திரண்டு மதுப்பாட்டில்களை வெறித்து வெறித்துப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். நான்கைந்து போலீஸ்காரர்கள் காவலுக்கு நிற்க, நாலாபுறமும் சுற்றி நின்ற மதுப்பிரியர்கள், போலீசாருக்கு போக்கு காட்டி, ஆளுக்கு இரண்டாக கைகளில் பாட்டில்களை தூக்கிக் கொண்டு ஓட்டம் பிடித்தனர்.

போலீசார் அந்தப்பக்கம் நிற்கும்போது, இந்தப்பக்கமாக நிற்பவர்கள் பாட்டிலை எடுப்பதும், போலீசார் அவர்களை துரத்த ஓடியதும், மறுபக்கம் மற்றவர்கள் பாட்டில்களை எடுப்பதுமாக போலீசாருக்கு கண்ணாமூச்சி காட்டி திணறடித்தனர் மதுப்பிரியர்கள். ஒரு சிலரை பாட்டிலும் கையுமாக பிடித்த போலீசார், வாக்குவாதம் செய்து பாட்டிலை பிடுங்கி கீழே வைத்து உடைத்தனர்.

வேடிக்கையான இந்த காட்சி சமூகவலைத்தளங்களில் வீடியோவாக வெளியாகி பரபரப்பை பற்ற வைத்தது. வலைத்தளவாசிகள் வீடியோவை வெகுவாக ரசித்ததுடன், கிண்டலான கருத்துக்களை பதிவிட்டனர். வீடியோ ஒரே நாளில் 1.33 லட்சம் பேரால் பார்வையிடப்பட்டு உள்ளது.

Chaos erupted in Guntur, Andhra Pradesh, when a group of drunkards attempted to loot Rs 50 lakh worth of seized liquor while police were in the process of destroying it at a dumping yard on Etukuru Road.

போலீசாரை திணறடித்த மதுப்பிரியர்கள்- வீடியோ