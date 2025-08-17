என் மலர்
இந்தியா
டெல்லியில் ரூ.11,000 கோடி மதிப்பிலான தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்களை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் மோடி
- தீபாவளிக்கு நாட்டு மக்களுக்கு இரட்டை போனஸ் காத்திருக்கிறது
- நொய்டாவில் இருந்து டெல்லி விமான நிலையம் வரையிலான விரைவு சாலை இந்த திட்டங்களில் அடங்கும்.
பிரதமர் மோடி டெல்லியில் ரூ.11 ஆயிரம் கோடியில் 2 பெரிய தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்களை இன்று தொடங்கி வைத்தார். டெல்லி ரோகினி பகுதியில் பிரதமர் திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார்.
துவாராகா விரைவு சாலையின் டெல்லி பகுதியையும், நகர்புற விரிவாக்கம் சாலை-2 திட்டத்தையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார்.
நொய்டாவில் இருந்து டெல்லி விமான நிலையம் வரையிலான விரைவு சாலை இந்த திட்டங்களில் அடங்கும். டெல்லி-என்.சி.ஆர். இடையே கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் காணப்படுகிறது.
இந்த விரைவு சாலை திறக்கப்படுவதால் நொய்டாவில் இருந்து விமான நிலையத்தை 20 நிமிடத்தில் சென்றடையலாம்.
டெல்லியின் புறநகர் பகுதிகளை இணைக்கும் 76 கிலோ மீட்டர் தூரம் உள்ள சாலையும் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
இன்றைய நிகழ்வில் பேசிய பிரதமர் மோடி, "ஜிஎஸ்டியை எளிமையாக்குவதும், வரி விகிதங்களை சீராய்வதையும் நாங்கள் பரிசீலித்து வருகிறோம். இதனால் ஒவ்வொரு குடும்பமும் பலனடையும்.
ஏழைகள், நடுத்தர மக்கள், சிறு மற்றும் பெரு தொழில்முனைவோர், ஒவ்வொரு வர்த்தகரும், தொழிலதிபரும் இதன்மூலம் பலனடைவர். தீபாவளிக்கு நாட்டு மக்களுக்கு இரட்டை போனஸ் காத்திருக்கிறது." என்று தெரிவித்தார்.