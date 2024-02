டெல்லி வந்த கிரீஸ் பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு: பிரதமர் மோடியுடன் சந்திப்பு

புதுடெல்லி:

தலைநகர் டெல்லியில் நடைபெறும் 9-வது ரெய்சினா பேச்சுவார்த்தையில் கிரீஸ் பிரதமர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொள்கிறார்.

கிரீஸ் பிரதமர் கிரியகோஸ் மிசோடாகிஸ் இரு நாட்கள் பயணமாக இன்று இந்தியா வந்தடைந்தார். ஜனாதிபதி மாளிகையில் அவருக்கு பாரம்பரிய முறையிலான சிறப்பு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

டெல்லி வந்தடைந்த கிரீஸ் பிரதமர் தனது மனைவியுடன் ராஜ்காட் சென்றார். அங்கு மகாத்மா காந்திக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

இந்நிலையில், கிரீஸ் பிரதமர் கிரியகோஸ் மிசோடாகிஸ் பிரதமர் மோடியை இன்று சந்தித்தார். இரு நாட்டு தலைவர்களும் இருதரப்பு விவாதங்களில் பங்கேற்றனர்.

பிரதமர் மோடியின் அழைப்பின் பேரில் கிரீஸ் பிரதமரின் பயணம் அமைகிறது என மத்திய வெளிவிவகார அமைச்சகம் அறிவித்தது.

15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகான கிரீஸ் பிரதமரின் இந்தப் பயணம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

#WATCH | PM Narendra Modi and Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis arrive at Hyderabad House in Delhi to hold bilateral talks pic.twitter.com/3st7it5UYj