ஆபரேசன் புளூ ஸ்டார் தவறுக்காக இந்திரா காந்தி உயிரை தியாகம் செய்தார்- ப.சிதம்பரம் பேச்சு
சிம்லா:
கடந்த 1984-ம் ஆண்டு அமிர்தசரசில் உள்ள பொற்கோவிலுக்குள் தஞ்சம் புகுந்த சீக்கிய பிரிவினைவாதிகளை வெளியேற்ற ஆபரேசன் புளூ ஸ்டார் என்ற பெயரில் ராணுவ நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதற்கு அப்போதைய பிரதமர் இந்திரா காந்தி உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து பொற்கோவிலை சுற்றிவளைத்த ராணுவம் பின்னர் தாக்குதலை தொடுத்தது. இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு இந்திரா காந்தி தனது சீக்கிய பாதுகாவலர்களால் சுட்டு கொல்லப்பட்டார்.
இந்த நிலையில் பொற்கோவிலில் ராணுவ நடவடிக்கை விவகாரத்தில் இந்திரா காந்தி தவறு செய்தார் என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் மத்திய மந்திரியுமான ப.சிதம்பரம் தெரிவித்து உள்ளார். இமாச்சல பிரதேசத்தில் நடந்த இலக்கிய விழாவில் ப.சிதம்பரம் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:-
அமிர்தசரஸில் உள்ள பொற்கோவிலுக்குள் இருந்து சீக்கிய பிரிவினைவாதிகளை விரட்டியடிக்க இந்திய ராணுவம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையான ஆபரேஷன் புளூ ஸ்டார் ஒரு தவறான வழி ஆகும். பிரிவினைவாதிகளை பிடிக்க ஒரு வழி இருந்தது. ஆனால் ஆபரேஷன் புளூ ஸ்டார் தவறானது.
அந்த நடவடிக்கைக்கு ஒப்புதல் அளித்த தவறுக்காக இந்திரா காந்தி தனது உயிரை தியாகம் செய்தார் என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன். ஆனால் அந்த தவறு ராணுவம், காவல்துறை, உளவுத்துறை மற்றும் சிவில் சேவையின் ஒட்டுமொத்த முடிவாகும்.
இதில் இந்திரா காந்தியை மட்டும் குறை சொல்ல முடியாது. எந்த ராணுவ அதிகாரிகளையும் அவமதிக்கவில்லை. ஆனால் பொற்கோவிலை மீட்டெடுக்க ராணுவத்தை வெளியே வைத்திருக்க வேண்டும். சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பொற்கோவிலை மீட்டெடுப்பதில் ராணுவத்தை பயன்படுத்தாமலேயே பொற்கோவிலை சரியான வழியில் மீட்டோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.