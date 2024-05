கோடையின் உக்கிரத்தை ஏ.சி. மூலம் விளக்கிய பெங்களூரு பெண்

நாடு முழுவதும் பல நகரங்களில் கோடை வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் பெங்களூருவில் கடுமையான கோடை வெப்பத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் தனது படுக்கை அறையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த ஏ.சி.யின் படத்தை பகிர்ந்து செய்துள்ள பதிவு எக்ஸ் தளத்தில் பரவி வருகிறது. 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பெங்களூருவில் வசித்து வரும் பிரேரணா நிரீக்ஷா அமன்னா என்ற அந்த பெண்ணின் பதிவில், பெங்களூருவில் இருந்த 20 ஆண்டுகளில் எங்களுக்கு ஏ.சி. தேவை என்று நினைத்ததில்லை.

முன்னதாக இந்த நகரம் இதமான வானிலையுடன் இருந்தது. ஆனால் தற்போது ராஜஸ்தானில் தங்கி இருப்பது போல் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடை காலம் கடந்த ஆண்டை விட தாங்க முடியாத அளவுக்கு வெப்பத்துடன் உள்ளது என்று பதிவிட்டிருந்தார். அவரது பதிவு வைரலான நிலையில் பயனர்கள் பலரும் தங்களது கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

அதில் ஒரு பயனர், நான் கடந்த 2016-ம் ஆண்டு ஏ.சி. வாங்கி பயன்படுத்தினேன். அதன் பிறகு 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது தான் மீண்டும் அதனை பயன்படுத்த தொடங்கி உள்ளேன் என்றார். அதே போல பயனர்கள் பலரும் தங்களது கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

Never in my 20 years in Bangalore, I ever thought we would need an AC.



Earlier say anything about this city and People would defend it with the pleasant weather.



Bangaloreans can no longer play the " weather" card.



What is this heat even?



It's as if I'm staying in… pic.twitter.com/MwTlOdqDY8