நிலவில் 8 மீட்டர் தூரத்தை கடந்த ரோவர்- இஸ்ரோ அறிவிப்பு

நிலவின் தென் துருவத்தில் வெற்றிகரமாக இறங்கியதை அடுத்து, ரோவர் 8 மீட்டர் தூரத்திற்கு கடந்துள்ளதாக இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது.

மேலும், ரோவர் திட்டமிட்டபடி சிறப்பாக இயங்குவதாகவும், ரோவரில் பொருத்தப்பட்டுள்ள அனைத்து கருவிகளும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது என்றும் இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.

Chandrayaan-3 Mission:



All planned Rover movements have been verified. The Rover has successfully traversed a distance of about 8 meters.



Rover payloads LIBS and APXS are turned ON.



All payloads on the propulsion module, lander module, and rover are performing nominally.…