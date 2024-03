விவாதத்தை ஏற்படுத்திய மாணவரின் புகார்

இந்தியாவில் இருந்து கல்வி பயில்வதற்காக மாணவர்கள் பலரும் வெளிநாடுகளுக்கு செல்கிறார்கள். அவ்வாறு செல்லும் மாணவர்கள் அங்கு அறை எடுத்து தங்கி வகுப்புகளுக்கு சென்று வருகிறார்கள். அறையில் தங்களுக்கு தேவையான உணவை சமைத்து சாப்பிடும் நிலையில், அந்த பாத்திரங்களை கழுவுவது பற்றி ஒரு மாணவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் ஒரு புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

அந்த படத்தில் ஒரு நான்ஸ்டிக் பாத்திரத்தை கழுவுவது போன்ற காட்சி உள்ளது. அதனுடன் அவரது பதிவில், 'வெளிநாட்டில் படிக்க செல்லுங்கள், அவர்கள் சொல்வது வேடிக்கையாக இருக்கும்' என பதிவிட்டிருந்தார். அவரது இந்த பதிவு இணையத்தில் ஒரு விவாதத்திற்கான மையப்புள்ளியாக மாறியது.

சிலர், மாணவரின் அடிப்படை வாழ்க்கை திறனை விமர்சித்தனர். சிலர், கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை சுட்டிக்காட்டினர். இதுபோன்று பயனர்கள் பலரும் பல்வேறு கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

go study abroad it'll be fun they said pic.twitter.com/3yoj19uKyC