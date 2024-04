'3 இடியட்ஸ்' படக்காட்சியை நினைவூட்டிய வன அதிகாரியின் உணர்ச்சி பதிவு

டெல்லியை சேர்ந்த இந்திய வனத்துறையின் இளம் அதிகாரியான அனுபம் சர்மா இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறார். அவர் தான் குடிமைப்பணி அதிகாரியாக உயர தனது பெற்றோர் செய்த தியாகம் தான் காரணம் என கூறிய பேச்சு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அவர் தனது வீட்டில் உள்ள பழைய குளு குளு ஏசி எந்திரத்தின் புகைப்படத்தை எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு கூறியிருப்பதாவது:-

நான் அதிகாரியாக ஆசைப்பட்டது எனது பெற்றோர் தான். அவர்களது கனவுகளை நான் நனவாக்கினேன். எனது பெற்றோர் இதுவரை வாங்கிய ஒரே ஒரு ஏசி எந்திரம் இது தான். 10 வருடங்களுக்கு முன்பு 2014-ம் ஆண்டில் இதை வாங்கினர். கோடை காலத்தில் வெயிலின் தாக்கத்தால் நான் சிரமப்படாமல் சவுகரியமாக போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராக வேண்டும் என்பதற்காக எனது படுக்கை அறையில் இந்த ஏசியை பொருத்தினர். தங்களது குழந்தையின் எதிர்காலம் சிறப்பாக அமைவதற்காக ஒரு நடுத்தர வர்க்க பெற்றோர் அன்று எடுத்த இந்த முயற்சியை இன்றும் நன்றியோடு நினைத்து பார்க்கிறேன் என பதிவிட்டுள்ளார்.

அவரது இந்த உணர்ச்சிகரமான பதிவு சமூக வலைதளங்களில் வைரலான நிலையில் பயனர்கள் பலரும் '3 இடியட்ஸ்' படக்காட்சியை நினைவூட்டியதாக பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

This is the only AC my parents had ever purchased, ~10 years back in 2014.



It was installed in my room, so that I can prepare for competitive exams with greater comfort & focus in summers?.



Just a glimpse of efforts put in by middle-class parents for their children's future. pic.twitter.com/ehrszbiDKK