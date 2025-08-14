Live
      கனமழையில் முறிந்து விழுந்த ராட்சத மரம்.. ஒருவர் பலி - மற்றொரு பெண் உயிருக்கு போராடிய பகீர் வீடியோ
      டெல்லி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Aug 2025 3:05 PM IST
      • சாலையில் நீர் தேங்கியிருந்த நிலையில் மூழ்காமல் இருக்க மரத்தின் ஒரு பகுதியை பிடித்துக்கொண்டு அப்பெண் உயிருக்கு போராடினார்.
      • மோட்டார் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்த 50 வயது நபர் மற்றும் அவரின் மகள் படுக்கையடமைந்தனர்.

      தலைநகர் டெல்லியில் நேற்று முதல் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது.

      இந்நிலையில் கல்காஜி பகுதியில் மழையால் ராட்சத மரம் ஒன்று வேருடன் பெயர்ந்து விழுந்து உயிர்ச்சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

      கல்காஜி பிளாக் B பகுதியில் மரம் விழுந்ததில் அடியில் சிக்கி நபர் ஒருவர் உயிரிழந்தார். மேலும் ஒரு பெண் மரத்தின் அடியில் சிக்கிக்கொண்டார்.

      சாலையில் நீர் தேங்கியிருந்த நிலையில் மூழ்காமல் இருக்க மரத்தின் ஒரு பகுதியை பிடித்துக்கொண்டு அப்பெண் உயிருக்கு போராடினார். பின்னர் அவரை மீட்பு படையினர் வந்து பத்திரமாக மீட்டனர்.

      இதுதொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. மரம் விழுந்ததில் பல வாகனங்களும் சேதமடைந்தன.

      மற்றொரு சம்பவத்தில் அதே கல்காஜி பகுதியில் இன்று காலை மரம் ஒன்று முறிந்து விழுந்ததில் மோட்டார் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்த 50 வயது நபர் மற்றும் அவரின் மகள் படுகாயமடைந்தனர்.

