      இந்தியா

      திருமணம் செய்வதாக கூறி இளம்பெண் பாலியல் வன்கொடுமை: காங்கிரஸ் நிர்வாகி கைது
      கேரளா

      திருமணம் செய்வதாக கூறி இளம்பெண் பாலியல் வன்கொடுமை: காங்கிரஸ் நிர்வாகி கைது

      21 Aug 2025 2:47 PM IST
      • திருமணம் செய்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
      • போலீசார் வழக்குப்பதிந்து காங்கிரஸ் நிர்வாகி முகம்மது அப்துல் ஜமாலை கைது செய்தனர்.

      கேரள மாநிலம் மலப்புரம் மாவட்டம் கரிப்பூர் வலப்பிலை பகுதியை சேர்ந்தவர் முகம்மது அப்துல் ஜமால்(வயது35). பள்ளிக்கல் மண்டல காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவரான இவர், பஞ்சாயத்து நிர்வாகக்குழு உறுப்பினராகவும் இருக்கிறார்.

      இவருக்கு ஒரு இளம்பெண்ணுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தநிலையில் அந்த இளம்பெண்ணை காக்கஞ்சேரி பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்று திருமணம் செய்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.

      இதுகுறித்து அந்த இளம்பெண், போலீசில் புகார் செய்தார். அதன் பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து காங்கிரஸ் நிர்வாகி முகம்மது அப்துல் ஜமாலை கைது செய்தனர். இளம்பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக காங்கிரஸ் நிர்வாகி கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் சம்பவம் மலப்புரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

      பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள அவர், தனது பஞ்சாயத்து உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் அல்லது பஞ்சாயத்து தலைவர்- இயக்குனர் அவரை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி வலியுறுத்தி உள்ளது.

      அதே நேரத்தில் போதைப்பொருள் விற்பனை கும்பலுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுத்ததன் காரணமாக முகம்மது அப்துல் ஜமால் பழி வாங்கப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

