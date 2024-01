கோவிலுக்குள் செல்ல மறுத்த சித்தராமையா... இந்து விரோதி என பா.ஜனதா விமர்சனம்

கர்நாடக மாநில முதல்வராக சித்தராமையா இருந்து வருகிறார். இவர் விஜயபுரா மாவட்டத்தில் உள்ள தாவேரியில் உள்ள ஒரு கோவில் விழாவில் பங்கேற்க சென்றுள்ளார்.

அப்போது கோவில் உள்ளே வருமாறு அங்கிருந்தவர்கள் அழைப்பு விடுத்தனர். ஆனால், சித்தராமையா உள்ளே செல்ல மறுத்துவிட்டார். வெளியில் இருந்து ஆரத்தி மற்றும் பூ மாலையை ஏற்றுக் கொண்டு வழிபட்டார்.

Karnataka chief minister @siddaramaiah refuses to enter a temple despite his minister and priest requesting to come inside and seek the darshan of the deity.The same Siddaramaiah had no issues bowing down religiously in a Dargah.No wonder CM Siddaramaiah is targeting Hindu… pic.twitter.com/1WgB6hwcA1